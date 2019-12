Klaus Iohannis, iritat de Dacian Cioloș: Să ne mai lase cu lecțiile

11:10

Iata horoscopul de weekend 20-22 decembrie 2019. Este un weekend special in care Soarele paraseste zodia Sagetator si intra in Capricorn de unde ne va veghea despartirea de anul 2019 si intrarea in anul 2020 ce marcheaza un nou deceniu si o noua era in astrologie. Se vor intampla multe evenimente in 2020. Cosmosul ne pregateste pentru atmosfera astrala a noului an si chiar a primei luni ianuarie prin tot ce are loc acum.