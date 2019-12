Este oficial! Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp s-au despărțit

09:30

Mihai Morar a ajuns azi-noapte de urgență pe mâinile medicilor, care l-au băgat imediat pe perfuzii. După ce i s-au acordat primele îngrijiri, prezentatorul TV a primit și un diagnostic de care trebuie să țină cont mereu. El nu a fost transportat la spital, iar specialiștii s-au ocupat de el în casa Radio ZU, instalată […]