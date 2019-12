Căutările online ale românilor pe eMag în 2019: ''Pulover urât de Crăciun'', ''Telefon Dorel'' sau ''Urzeala manelelor''

15:00

Opt social-democraţi au comandat un sondaj, cu opt luni înainte de alegerile europarlamentare, din care au aflat că PSD va lua 23%, rezultatul fiind ulterior confirmat, a declarat vineri preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, printre cei care au comandat ancheta sociologică."În luna octombrie, alături de opt colegi, am comandat noi un sondaj, când nu cunoşteam realitatea şi nu aveam informaţii la nivel central atunci. Şi în luna octombrie anul trecut ni s-a prezentat un sondaj, unde care ni s-a spus că PSD va lua 23%. La această discuţie am fost şi eu şi domnul Paul Stănescu şi doamna Gabriela Firea şi domnul Ţuţuianu. Noi ne-am comandat propriul sondaj, fiindcă tot veneau informaţii că aveam 38%, 40%. Ni s-a prezentat în octombrie că vom lua 23 %. E adevărat, n-am crezut, am spus 'nu e adevărat', dar lucrurile s-au conformat şi, de atunci, ne reamintim de câte ori ne vedem", a declarat Ciolacu la DC News live.Potrivit acestuia, primarii PSD "au făcut tot ceea ce a ţinut de ei" la alegerile europarlamentare şi prezidenţiale şi a afirmat că Viorica Dăncilă n-ar fi trebuit să candideze."Primarii au făcut tot ce a ţinut de ei, au făcut câteodată mai mult decât se aşteaptă partidul ca să câştigăm aceste două lucruri. Au fost nişte greşeli majore politice, succesiunea de schimbări de premieri, mesajele transmise n-au fost cele corecte sau am intrat într-un joc din care nu am mai vrut să ieşim, cu toate că aveam aceasta posibilitate, timpul scurt dintre alegerile europarlamentare şi alegerile prezidenţiale, deciziile luate în această perioadă. (...) Am fi putut lua alte decizii şi nu mă sfiesc să spun că doamna Viorica Dăncilă nu trebuia să candideze. Partidul trebuia sa iasă din această bulă şi nu e prima oară când face greşeala asta, a făcut-o şi Victor Ponta, cu această poveste că PSD nu-şi permite să aibă candidat propriu după rezultatul de la alegerile europarlamentare. Trebuia sa fim mai curajoşi, partidul să fie mai dinamic şi să fie atent la cifrele din sondaje şi la trendurile evidente şi să ia o decizie mai curajoasă şi mai colectivă", a spus liderul social-democrat.El nu a exclus formarea de alianţe, acesta fiind însă "atributul unei viitoare conduceri a partidului"."Nu exclud nicio alianţă politică, presupun că va fi atributul unei viitoare conduceri a partidului. N-am ascuns, chiar dacă am primit critici din interiorul partidului, o relaţie corectă cu domnul preşedinte Tăriceanu. Nu pot să ascund nici, din percepţia mea, anumite decizii greşite ale domnului Tăriceanu, de exemplu în momentul acesta are prefecţi, subprefecţi sau secretari de stat. Mi se pare un pic imoral, după ce ai stat cu PSD trei ani (...), înţeleg orice argument, dar să te rupi de PSD şi după două săptămâni să intri la guvernare cu alţii prin uşa din spate, nu mi se pare moral. Dar am mai văzut alianţe imorale, ne aducem aminte de Partidul Conservator. Dar, dacă domnul Tăriceanu îşi asumă acum aceasta titulatură de "alianţă imorală", numai ca domnul Orban sa fie premier, este dreptul şi responsabilitatea dânsului'", a detaliat Ciolacu.Marcel Ciolacu a afirmat că preferă o discuţie instituţională cu Pro România, iar cu Victor Ponta, liderul formaţiunii, o colaborare în vederea alegerilor locale şi parlamentare de anul viitor.El a adăugat că va îndrepta situaţia în privinţa colegilor excluşi sau suspendaţi abuziv din PSD şi a anunţat că la Comitetul Executiv Naţional de luni va propune revenirea în partid a primarului sectorului 3, Robert Negoiţă."O să propun să ştergem acea sancţiune în acest CExN. (...) Cred că locul lui Robert este înapoi în PSD. Eu am această posibilitate să încerc măcar juridic să îndrept anumite greşeli. Deciziile au aparţinut celorlalţi. Şi mai sunt colegi care au plecat la Pro România - 22 de parlamentari - este o decizie care ţine de preşedinţii de organizaţii. Conducerea centrală nu are voie să ia decizii până când organizaţiile nu se exprimă în interior şi astfel aşezăm baza partidului pe nişte principii democratice. (...) Victor Ponta este liderul unui partid politic. Mai mult, dânsul s-a exprimat foarte clar că nu doreşte să revină în PSD, lucrurile sunt închise. Noi nu am exclus o viitoare reîntregire a stângii sau o viitoare colaborare la alegerile locale şi parlamentare, e un lucru normal, raţional. (...) În schimb, am stabilit să nu ne mai unim de dragul de a ajunge la guvernare. (...) Nu exclud un proiect naţional comun, lucrul acesta trebuie să vină ori de la liderii politici ori de la preşedintele României", a mai spus liderul interimar al PSD. AGERPRES/(A-autor: Cătălina Matei, editor: Mihai Simionescu, editor online: Simona Aruştei)