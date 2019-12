Trafic feroviar blocat în Mehedinți, după ce un vagon al unui tren de marfă a deraiat

12:00

Dusan Uhrin jr., antrenorul principal al formației Dinamo București, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au pierdut-o în Moldova în minutul 90 cu FC Botoșani, scor 1-0 că echipei sale îi va fi foarte greu de a mai prinde play-off-ul în acest sezon. „Este rău. Cred că am pierdut șansele pentru play-off, […] The post Uhrin jr. resemnat după un nou eșec pe banca „câinilor”: „Cred că am pierdut șansele pentru play-off!” appeared first on Cancan.ro.