DINAMO // Replica lui Florin Prunea după atacul lui Dănuț Lupu: „Vom regla aceste lucruri ca între bărbați, în privat”

Florin Prunea, managerul general al lui Dinamo, a oferit o replică după ce a fost atacat dur de fostul coleg Dănuț Lupu. Vezi AICI programul etapei #22 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1Dănuț Lupu i-a cerut lui Prunea să demisioneze, considerându-l unul dintre principalii vinovați pentru situația clubului. „Nu am niciun răspuns. Mai ales că am fost colegi de cameră la Dinamo. În mare îi dau dreptate. Are dreptate. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor