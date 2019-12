ALERTĂ METEO. Atenţionări cod galben de ceaţă şi polei prelungite. 21 de judeţe sub avertizare

19:50

„Eu sunt actor la bază şi m-am gândit dacă o să joc vreodată rolul unui drogat. Am rugat doi medici în Long Island, lângă New York, şi mi-au injectat heroină. I-am rugat să mă filmeze în timp ce mă manifestam. Am fost civilizat. Am pupat mâna gazdei, Luiza, şi m-am dus la culcare. M-am dezbrăcat şi m-am culcat în cadă. Îngeri de argint zburau în jurul meu, le făceam cu mâna. M-au scos din cadă, m-au îmbrăcat în pijama şi m-au băgat în pat. M-am trezit noaptea cu o sete şi o poftă de dulciuri...”...