Sute de conturi Facebook și Instagram au fost șterse. Operațiuni de dezinformare, destructurate

Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 21 DECEMBRIE 2019; Venus proaspat mutata in Varsator se conecteaza azi cu Chiron, micul astru vindecator al ranilor noastre sufletesti dar si cu Uranus cel rebel ; Marte are legaturi cu Pluto azi si avem si solstitiul de iarna… iata un weekend pe care nu il vom uita usor ! Cu Luna intrand in profundul Scorpion, nu avem unde sa ne ascundem acum. Este timpul pentru upgradari majore pe toate fronturile.