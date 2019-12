O maşină cu patru persoane a intrat în peretele unui magazin / Şoferul a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest

08:40

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă atenţionări nowcasting cod galben de ceaţă pentru judeţele Bacău, Botoşani, Suceava, Galaţi, Neamţ, Vrancea şi Iaşi valabile până la ora 11.00. În aceste zone, meteorologii anunţă ceaţă care scade vizibilitatea sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri şi burniţă. Sub avertizare cod galben de ceaţă se află, până la ora 10.00, judeţele Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Constanţa, Gorj, Olt şi Dolj. În Cluj, Bistriţa-...