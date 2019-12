O mașină cu 4 persoane a intrat în peretele unui magazin. Bilanțul victimelor în urma unui serios accident din județul Hunedoara

09:20

Cele cinci tinere au vârste cuprinse între 13 și 18 ani, iar polițiștii depun toate eforturile pentru a afla ce s-a întâmplat cu ele. Fetele sunt date în consemn la frontieră, iar autoritățile au declanșat o anchetă pentru a încerca să le găsească. Tinerele au dispărut dintr-un centru de plasament de tip familial din Dâmbovița.