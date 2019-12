HOROSCOP pentru săptămâna 22 - 29 decembrie 2019, cu Mariana Cojocaru. Berbecii au probleme de sănătate, Racii au o perioadă destul de rea

13:10

Esti genul conservator sau iti plac lucrurile kinky in pat? Fiecare zodie are caracteristicile ei, in functie de elementele din care face parte – Foc (Berbec, Leu, Sagetator), Pamant (Taur, Fecioara, Capricorn), Aer (Gemeni, Balanta, Varsator), Apa (Rac, Scorpion, Pesti).