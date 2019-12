Fotbal: Carlo Ancelotti, noul antrenor al echipei Everton

16:10

Anul 2019 a fost marcat în judeţul Satu Mare prin mai multe evenimente organizate la împlinirea a 100 de ani de la instaurarea administraţiei româneşti în municipiul reşedinţă de judeţ.Judeţul a mai fost în atenţia presei cu cea mai lungă grevă din ultimii ani, organizată timp de 10 săptămâni de către sindicaliştii de la Electrolux, dar şi cu cazul viceprimarului Doina Feher, al cărei fiu s-a aflat pe lista beneficiarilor de locuinţe ANL.În privinţa investiţiilor, preşedintele Consiliului Judeţean, Pataki Csaba, a semnat cel mai mare contract din istoria judeţului iar un om de afaceri a donat Spitalului Judeţean aparatură medicală de 100.000 de euro după ce s-a confruntat cu o problemă de sănătate şi a văzut starea spitalului.***Trupele Armatei Române au reintrat simbolic, în 19 aprilie 2019, în municipiul Satu Mare şi au defilat, marcând astfel 100 de ani de la eliberarea oraşului şi instaurarea administraţiei româneşti. Foto: (c) GIL PIETRAR / AGERPRES FOTOManifestările au început la Cimitirul eroilor, unde, după salutul ministrului Apărării, Gabriel Leş, a fost oficial un serviciu religios şi au fost depuse coroane de flori. Ulterior, Armata Română a a pornit în marş spre statuia Eroului Necunoscut din Centrul Vechi al oraşului, unde a avut loc reconstituirea momentului întâmpinării Armatei Române de către oficialităţile sătmărene din anul 1919, organizată cu sprijinul Teatrului de Nord din Satu Mare şi a Muzeului Municipal Câmpulung.În discursul său, ministrul Gabriel Leş a declarat că este foarte emoţionat deoarece după 100 de ani are onoarea să transmită mesajul Armatei Române."Sunt foarte emoţionat că mă aflu astăzi aici pentru că este o şansă extraordinară ca un sătmărean, fiu al acestor meleaguri să aducă astăzi, în calitate de ministru al Apărării Naţionale un mesaj din partea Armatei României, cea care în urmă cu un veac avea să aducă atâta bucurie în inimile şi în sufletele sătmărenilor. După cum este bine ştiut, pe aceste meleaguri teritoriul judeţului Satu Mare a rămas după înfăptuirea Marii Uniri la 1 decembrie 1918 în afara liniei provizorii de demarcaţie stabilit în urma înţelegerii între guvernul român şi puterile Antantei. Mai mult decât atât, autorităţile civile şi militare maghiare au încercat să păstreze controlul asupra zonei, în ciuda deciziei unanime de unire a populaţiei româneşti, şi a consiliilor şi gărzilor din această parte a ţării. În faţa acestei situaţii, Armata Română a răspuns cererilor insistente venite din partea populaţiei judeţului Satu Mare şi a lansat o puternică ofensivă de eliberare a ultimelor teritorii româneşti", a afirmat Gabriel Leş.El a arătat că în urma luptelor de pe aceste meleaguri şi-au pierdut viaţa 18 soldaţi.În încheiere a avut loc o defilare a detaşamentului de onoare, format din militari ai Regimentului 317 ISR "Vlădeasa", Batalionului 53 Geniu "Tisa", Inspectoratului de Jandarmi Judeţean "General de brigadă Ioniţă Borşan", Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Someş" al judeţului Satu Mare, Muzica Militară a Diviziei 4 Infanterie "Gemina".***Una dintre cele mai puternice greve din România a fost cea de la Electrolux Satu Mare. Circa 400 de muncitori au fost timp de a zece săptămâni de grevă, solicitând o creştere salarială de doi lei pe oră. Protestul a fost unul foarte tensionat, cu plângeri depuse în instanţă din partea conducerii fabricii. În sprijinul muncitorilor au intervenit liderii Cartel Alfa, fiind organizate donaţii la nivel naţional pentru sprijinirea financiară a familiilor protestatarilor.Potrivit preşedintelui sindicatului Samus, Sorin Faur, s-a obţinut o creştere salarială de 5,5% şi un bonus de prezenţă de 240 de lei brut începând cu 9 mai 2019 şi o creştere de 5,5% şi un bonus de prezenţă de 480 de lei începând cu 1 ianuarie 2020. Celelalte prevedere din vechiul contract colectiv de muncă rămân neschimbate."Eu spun că greva nu a fost degeaba. Anumite aspecte pe care le-am cerut noi la început au fost acceptate, nu a fost suma fixă pe care am cerut-o noi, dar până la urmă acel bonus de prezenţă, acei 480 de lei, se poate interpreta ca un fel de sumă fixă care se dă numai şi numai la muncitori. Am început cu o sumă de prezenţă de 150 de lei şi am ajuns la 480 de lei, nu acum, dar peste câteva luni. E o diferenţă foarte mare", a spus Sorin Faur.***Viceprimarul municipiului Satu Mare, Doina Feher, a demisionat din funcţie, după un scandal în care a fost implicată ea şi fiul ei care sigura pe lista beneficiarilor de locuinţe ANL. Ea a demisionat şi din funcţia de consilier local, dar şi din cea de preşedinte al organizaţiei municipale a PNL Satu Mare."Doamna viceprimar a luat decizia, evident sfătuită sau în consultare cu conducerea chiar centrală a partidului, de a demisiona din funcţia de viceprimar, consilier local şi dânsa mai era şi preşedinte al organizaţiei municipale. Cu toţii regretăm situaţia creată. Noi nu am fost de acord cu ceea ce s-a întâmplat. În momentul în care am înaintat, am semnat acel proiect de hotărâre, nu a consultat lista, că are multe poziţii, şi nu ştiam de prezenţa anumitor persoane pe listă, inclusiv a doamnei Feher", a declarat Albu.El a spus că în calitate de viceprimar care a iniţiat proiectul privind aprobarea listei pentru beneficiarii de locuinţe ANL îşi reproşează faptul că nu a avut timp să studieze documentaţia.PSD Satu Mare a solicitat, printr-un comunicat de presă, demisia viceprimarilor PNL ai municipiului Satu Mare, motivând că ar fi în conflict de interese după ce au aprobat introducerea pe lista priorităţilor ANL a fiului unuia dintre ei. Ulterior, Doina Feher a anunţat pe contul de Facebook că fiul ei şi-a retras dosarul pentru locuinţa ANL.***Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Satu Mare, Pataki Csaba, şi ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloş, au semnat, în toamna acestui an, cel mai mare proiect din istoria judeţului, un contract de 252 de milioane de euro pentru dezvoltarea reţelei de apă-canal.Prin proiectul denumit "Planul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare - regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020", Consiliul Judeţean Satu Mare şi Apaserv vor construi, pe o lungime de 1.015 km, reţeaua de apă (435 km) şi canalizare (580 km). Durata de execuţie a lucrărilor a fost stabilită la o perioadă de patru ani. Astfel, în 43 de localităţi se va construi reţeaua de apă potabilă, iar în 42 de localităţi, reţeaua de canalizare."Datorită acestor investiţii, până în anul 2023, toată populaţia judeţului Satu Mare va avea acces la reţeaua de apă potabilă. Mai mult decât atât, localităţile cu o populaţie de peste 2.000 de persoane vor dispune şi de reţea de canalizare. Lucrările nu se limitează la simpla construire a reţelei, ci includ şi 5 staţii de epurare în localităţile cu peste 10.000 de locuitori", a informat administraţia locală.Preşedintele CJ, Pataki Csaba, a precizat că 65.000 de persoane vor beneficia de acest proiect.***Aparatură medicală în valoare de 100.000 de euro a fost donată secţiei de neurologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Satu Mare, de către omul de afaceri Vasile Lucuţ.El a declarat, într-o conferinţă de presă, că a făcut acest gest după ce a fost internat la spital, a văzut că sunt medici specialişti, dar nu există echipament adecvat."Din păcate, am simţit-o pe pielea mea. Ce m-a făcut? Am ajuns eu într-o situaţie şi am ajuns aici, am văzut ce condiţii sunt. Eu nu credeam că acum în 2019 mai sunt condiţiile respective în spital. O spun din tot sufletul că este echipă extraordinar de bună, medici tineri şi nu au pe ce să facă o diagnosticare adevărată. Le-am spus de atunci să facă necesarul, am stat în pat câteva zile. Au făcut necesarul, am plătit avansul aproape în totalitate şi s-a făcut pasul acesta rapid, echipamentele sunt aici", a declarat Vasile Lucuţ.Şefa secţiei Neurologie, Mariana Aniţaş, a declarat că acum dotarea este una la nivelul unui spital universitar."Domnul Lucuţ a fost internat la noi în secţie şi n-a uitat să se întoarcă şi să-şi îndeplinească promisiunile. Şi statul ajută, dar până ajută statul noi ne bucurăm de oamenii care se gândesc şi la noi. Pentru secţia de neurologie înseamnă că avem dotare de centru universitar. Tot mai puţini pacienţi vor necesita să fie trimişi într-o clinică universitară pentru că avem practic toate dotările. Practic, partea de diagnostic şi tratament va fi îndeplinită. Avem medici cu competenţe care vor şti să lucreze pe aceste aparate, care vor fi utilizate la adevărata lor valoare", a declarat Mariana Aniţaş.Donaţia constă într-un aparat Echo Dopler, care se foloseşte pentru examinarea vaselor sanguine de la nivelul regiunii cervicale şi a fluxului sanguin intracerebral, pentru investigaţii intracraniene şi examinarea circulaţiei intracerebrale, un electromiograf folosit pentru examinarea sistemului nervos periferic şi un electroencefalograf E.E.G. utilizat pentru monitorizarea activităţii electrice a creierului pentru stabilirea diagnosticului de epilepsie, stări de leşin. AGERPRES / (A, AS - autor: Gheorghe Pietrar, editor: Karina Olteanu, editor online: Ada Vîlceanu)