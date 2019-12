Cariera lui Daley Blind, în pericol! I-a fost descoperită o afecțiune la inimă și i s-a implantat un defibrilator cardiac

15:50

Nicușor Ene, unul dintre primii antrenori de tenis ai Simonei Halep (28 de ani, WTA), s-a stins astăzi din viață, după ce joi a suferit un infarct și a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar din București. Sportiva noastră a scris un mesaj emoționant prin intermediului contului personal de Facebook, imediat după aflarea veștii.„Doar ce am aterizat de la Dubai, acolo unde am făcut pregatirea pentru noul an. De fiecare dată când ajung o sun pe mama. ...