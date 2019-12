Nicușor Ene, unul dintre primii antrenori ai Simonei Halep, a murit. Ce mesaj a transmis sportiva

10:00

Runda a 17-a din Bundesliga a început cu un rezultat surprinzător, Dortmund fiind învinsă la Hoffenheim, scor 1-2, după ce a condus cu 1-0. Elevii lui Lucien Favre cedează din nou inițiativa după ce marți, au ratat victoria cu Leipzig, scor final 3-3.