Cum arată soția lui Alexandru Comerzan, câștigătorul Chefi la cuțite. Împreună au doi copii

Un bărbat de 49 de ani din București a fost arestat 30 de zile la Cluj pentru că a întreţinut, timp de mai multe luni, relaţii sexuale cu o fată de 15 ani. Mama adolescentei, care știa despre relațiile fiicei ei, a primit control judiciar.