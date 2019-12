„Tricolorul” Adrian Rus și iubita sa SEXY, vacanță în Maldive!

11:10

La fiecare sfârșit de an, copiii îl așteaptă cu mare nerăbdare pe Moș Crăciun. Se așteaptă să primească multe cadouri și, alături de părinți, să împodobească și să cînte colinde lângă bradul de Crăciun. Dar scrisoarea unui băiat de 6 ani a devenit virală după ce acesta i-a scris moșului ce ar dori să primească. […] The post „Sunt Ionuț, am 6 ani și vreau să-mi aduci…” Scrisoarea unui băiețel către Moș Crăciun a devenit virală. Ce i-a cerut appeared first on Cancan.ro.