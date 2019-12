DOCUMENTAR: Joe Cocker, un cântăreţ cu un timbru inconfundabil

Joe Cocker (John Robert Cocker) s-a născut la 20 mai 1944, potrivit imdb.com.La 16 ani, lucra ca instalator. Şi-a început cariera muzicală în oraşul natal Sheffiled din Marea Britanie, cântând în pub-uri şi cluburi cu diverse trupe: ''Avengers'', ''Big Blues'' (1963) şi apoi ''The Grease Band'' (1966). S-a remarcat în anii '60, prin vocea specială şi versatilă, cu un timbru inconfundabil de bariton-bas, şi prin mişcările scenice energice.Primul mare hit a fost melodia "With a Little Help from My Friends" (1968), o preluare a unei piese de pe un album al Beatles-ilor. A urmat un nou cover al melodiei "She Came In Through the Bathroom Window", tot de pe un album semnat Beatles - ''Abbey Road'', apoi "Cry Me a River" şi "Feelin' Alright".Pe la începutul anilor '70 a început să aibă probleme cu drogurile şi alcoolul, acest lucru având o influenţă negativă asupra carierei sale muzicale. Din fericire, a reuşit să revină la viaţa muzicală în anii '80-'90, cu o serie de hituri: ''Up where We Belong'', care a ajuns numărul unu (care a câştigat atât Premiul Grammy, cât şi Premiul Oscar; scris de Will Jennings şi interpretat împreună cu Jennifer Warnes, fiind coloana sonoră a filmului ''An Officer And A Gentleman''); ''You are So Beautiful''; ''When The Night Comes''; ''N'oubliez jamais'' sau ''Unchain my heart'' (1987), potrivit bbc.com/news/entertainment.Din discografia artistului, amintim: ''Mad Dogs & Englishmen'' (1970); ''I Can Stand A Little Rain'' (1974); ''Jamaica Say You Will'' (1975); ''Stingray'' (1976); ''Greatest Hits'' (1977); ''Luxury You Can Afford'' (1978); ''Sheffield Steel'' (1982); ''Civilized Man'' (1984); ''One Night Of Sin'' (1989); ''Joe Cocker Live'' (1990); ''Night Calls'' (1992); ''The Best Of Joe Cocker'' (1993); ''Have A Little Faith'' (1994); ''The Long Voyage Home'' (1995); ''Organic'' (1996); ''Across From Midnight'' (1997); ''Greatest Hits'' (1998); ''No Ordinary World'' (1999); ''Respect Yourself'' (2002), ''Heart & Soul'' (2004/US: 2005), ''Hymn for My Soul'' (2007/US: 2008), ''Hard Knocks'' (2010/US: 2012) şi ''Fire It Up'' (2012).Considerat unul dintre cei mai importanţi muzicieni rock ai generaţiei sale, în 2007, s-a aflat înscris pe "Queen's Birthday Honours List" şi a fost distins cu OBE (Ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic) pentru serviciile acordate muzicii. A lansat 22 de albume de studio, 10 albume live, 68 de single-uri şi numeroase compilaţii în cei 44 de ani de carieră de artist potrivit site-ului său.Unul dintre cei mai de succes artişti ai lumii, cu admiratori de toate vârstele, Joe Cocker s-a aflat pentru prima oară în România în 2005, când a deschis cu un recital Festivalul Internaţional ''Cerbul de Aur''. Celebrul cântăreţ a susţinut, la 4 august 2013, cel de-al doilea concert în România. Concertul de la Bucureşti a făcut parte din turneul ''Fire It Up Summer Tour'', turneu ce a promovat cel mai recent album al său, ''Fire It Up'', care conţine atât melodii clasice de suflet, balade romantice, cât şi piese pline de energie şi vigoare. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTOÎn concert la a XV-a editie a Festivalului International - Cerbul de Aur (2005)"The Life Of A Man - The Ultimate Hits 1968 - 2013", conţinând toate hiturile şi momentele marcante ale carierei artistului Joe Cocker, este albumul apărut postum, potrivit cocker.com/thelifeofamanessential. Această ultimă compilaţie include înterpretările live "The Letter" şi "Cry Me A River"; baladele, precum "You Are So Beautiful", "Many Rivers To Cross"; precum şi piese inspirate sau incluse în filme "Up Where We Belong", "You Can Leave Your Hat On" sau "Come Together"; şi ultima interpretare a hitului "Fire It Up".Celebrul cântăreţ britanic Joe Cocker a murit, la casa sa din Mad Dog Ranch, la 22 decembrie 2014, la vârsta de 70 de ani, după lupta împotriva cancerului pulmonar. A fost căsătorit cu Pam Baker din 1987. AGERPRES/(Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Horia Plugaru, editor online: Alexandru Cojocaru)

