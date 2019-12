Cum arată și cu ce se ocupă Diana, fosta iubită a lui Mircea Badea

13:30

Patru persoane au fost rănite, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce mașina în care erau a intrat în peretele unui magazin din Petroşani, județul Hunedoara. Șoferul nu a fost testat cu aparatul etilotest și a refuzat prelevarea de probe biologice de sânge. Potrivit Poliției Hunedoara, accidentul s-a produs după miezul noții, în Petroșani. […] The post O mașină cu 4 persoane a intrat în peretele unui magazin. Bilanțul victimelor în urma unui serios accident din județul Hunedoara appeared first on Cancan.ro.