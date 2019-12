Fiul disidentului Gheorghe Ursu, scrisoare către Iohannis: În fiecare decembrie, eroii din 1989 sunt ucişi din nou

10:30

Valentin Guia era în decembrie 1989 student în primul an la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi, împreună cu mai mulţi tineri, a preluat, aproape în totalitate, conducerea Securităţii şi Miliţiei Cluj. „În 22 decembrie 1989, exact acum 30 de ani, am intrat primul în sediul Comitetului Judeţean al PCR Cluj-Napoca, judeţeana de partid cum i se spunea atunci, iar cei de la etaj s-au speriat de mine. Nu am găsit un tablou cu Ceauşescu, ci nişte cărţi cu PCR şi am rupt fotografia acestuia dintr-...