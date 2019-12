Plușica de Puterea Dragostei, în ipostaze deocheate într-un videoclip de manele. Imaginile au fost făcute publice

10:10

Vremea în decembrie 2019 s-a dovedit a fi mai aproape de primăvară, decât de iarnă. Elena Mateescu, directorul general ANM, a dezvăluit că va veni și frigul, după această perioadă de temperaturi ridicate, în unele zone din România va fi chiar ger. Conform directorului general al Administrației Naționale de Meteorologie, starea de echilibru impune ca […]