Imagini exclusive din subsolurile fostei Securități! Cum arată carcera în care erau închiși „dușmanii poporului”

10:50

Ioana Condea s-a stins pe un pat din spitalul din orașul Koln în care era internată încă din anul 2014, atunci când a fost bătută cu bestialitate de Robert Tănase, un proxenet român. Acesta și-a ieșit din minți când tânăra a refuzat să se mai prostitueze și să-i dea lui banii. În urma loviturilor puternice, […] The post Mesajul sfâșietor transmis de Grațiela, mama Ioanei Condea, după ce s-a întors de la mormântul fiicei. “Îngerul lui mami…” appeared first on Cancan.ro.