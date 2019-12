ALERTĂ METEO. Cod galben în opt judeţe. Până când este valabilă atenţionarea

15:10

Lidia Buble a declarat pentru revista VIVA că va petrece Crăciunul departe de prezentatorul Răzvan Simion. Fiică de preot, Lidia Buble are în familie reguli stricte pe care le respectă. „De Sărbători mă duc acasă. Mă duc să mă întâlnesc cu familia. Îmi vin surorile acasă, pentru că sunt plecate din ţară. Cu nepoţii, mergem la biserică şi o să mergem la colindat. O să mâncăm şi o să ne simţim bine. Nu vine Răzvan. Până nu are de gând să-mi ceară mâna nu are ce căuta la mine acasă”, a povestit ar...