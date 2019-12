30 de ani de la Revoluţie. Tunelurile Securităţii şi biroul dictatorului Nicolae Ceauşescu, luate cu asalt de sute de oameni. VIDEO

13:00

Lachlan Murdoch, executiv media şi fiul mogulului Rupert Murdoch, a plătit circa 150 de milioane de dolari pentru a achiziţiona Chartwell Estate, o proprietate de 7000 m² din Bel-Air, California, potrivit WSJ. Lachan Murdoch este co-preşedinte al News Corp, una dintre cele mai mari companii media din SUA. Printre activele multinaţionalei se numără Dow Jones & Co (distribuitorul Wall Street Journal), News UK (distribuitorul The Sun şi The Times) şi editura HarperCollins. Murdoch nu a comentat pân...