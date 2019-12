Guvernul analizează, luni, amendamentele depuse de partide pentru Legea bugetului şi OUG 114

20:00

„În momentul de faţă, Dinamo nu mai are nimic. Suporterii trebuie să înţeleagă. Dinamo, fără un stadion, este mai rău ca şi Rapidul. Dinamo, într-un an de zile e desfiinţată. Eu aşa spun.” , a spus Borcea, potrivit Realitatea Sportivă. Dinamo poate rata, pentru al treilea an consecutiv accederea în play-off. Gruparea din Ştefan cel Mare se află pe locul 9 în clasamentul Ligii 1, la 7 puncte distanţă de Viitorul, care se situează pe locul 6, ultimul care asigură accederea în play-off. După reluar...