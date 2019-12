FCSB - CRAIOVA // FOTO S-au distrat cu apărarea lui Pițurcă! 3 faze de generic în decurs de 5 minute: Florinel Coman i-a încheiat cariera lui Vlădoiu :)

17:50

Gigi Becali a vorbit în prag de Sărbători despre cel mai mare regret pe care îl are de când a intrat în fotbal, în 2003. „Cea mai mare greşeală pe care am făcut-o, când m-am certat cu Gică Hagi. Şi a doua, când am mers cu naşul meu Hagi la TAS pentru titlu”, a declarat Gigi Becali pentru TV LookPlus. ...