Legenda lui Moș Crăciun. Cum a apărut Moș Crăciun

Petre Roman a povestit că el a avut caseta originală cu execuția fostului președinte Nicolae Ceaușescu și a soției lui, Elena Ceușescu. Și-a dat seama de când a primit-o cât de importantă avea să fie acea perioadă pentru istoria României și a avut mare grijă de ea. „Stănculescu spune ia tu caseta,originalul, nu mai este […] The post Petre Roman, despre caseta originală cu execuția soților Ceaușescu: „Am dormit cu ea așa pe o saltea în încăpere” appeared first on Cancan.ro.