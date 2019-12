EXCLUSIV Italienii lui Dinamo, Piscitelli, Fabbrini și Montini, au dezvăluit ce le place în România: „Am prins drag de țara voastră”

11:30

Cristi Borcea, 49 de ani, se consideră vinovat că nașul său, Gigi Becali, 61 de ani, a făcut pușcărie în cazul „Valiza”.„Eu nu am făcut blaturi, dar am făcut tot timpul tot posibilul să câştige Dinamo. Luam toate măsurile pentru a câştiga un meci. Mai mult de atât, naşul meu, Gigi Becali, s-a dus la puşcărie din cauza mea, pentru că nu am putut să fac un meci nul cu el, meci care pe Dinamo nu o afecta absolut deloc. ...