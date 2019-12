E oficial! Alexandra este moartă. Prima reacție a părinților elevei ucisă de Gheorghe Dincă

15:50

30 de persoane au fost evacuate, duminică, dintr-un bloc din orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud, din cauza unui incendiu care a cuprins un magazin de piese auto aflat la parterul blocului, transmite mediafax.ro. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, aproximativ 30 de persoane care locuiau într-un bloc din orașul Beclean au fost evacuate, duminică, după