Marcel Ciolacu, despre o posibilă vină a lui Ion Iliescu la Revoluţie: Istoria va lămuri

Potrivit declaraţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Robert Chioveanu, ovinele salvate au asigurate în prezent toate condiţiile de bunăstare şi asistenţă sanitară-veterinară. • „Din prima zi am mers acolo împreună cu colegii mei. Am încercat să punem pe primul plan salvarea acelor animale. Am reuşit să salvăm 252 de animale. Le-am dus într-o primă fază într-un adăpost, nu departe de port, unde au fost îngrijite, sunt îngrijite,...