Avocat de business în lumea digitală

13:30

Dan Barna a anunţat, luni, că Ludovic Orban a acceptat amendamentul USR la legea bugetului de stat pentru anul viitor care prevede amânarea cu un an a termenului de intrare în vigoare pentru pensiile speciale ale primarilor. „O altă victorie importantă este prorogarea pensiilor speciale pentru primari cu cel puţin un an la momentul de faţă, ceea ce este un element important. Acestea urmau să intre în vigoare la 1 ianuarie şi ar fi devenit drepturi câştigate, nu se mai putea face nimic. Am reuşi...