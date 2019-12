Cabral și-a făcut un tatuaj. Ce reprezintă desenul și cui este dedicat

10:40

Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 4,8 milioane de euro, a fost câștigat, anunță Loteria Română. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Satu Mare și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49. „La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 22 decembrie 2019, s-a câștigat premiul de categoria […] The post A fost câștigat marele premiu la Loto 6 din 49. Un român din Satu Mare va primi 4,8 milioane de euro appeared first on Cancan.ro.