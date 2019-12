Incredibil! A visat că a bătut-o concubinul și a sunat la 112

11:40

Doliu în familia unui om de afaceri din Cluj-Napoca după ce fiica sa, Ioana Mureșan, a fost găsită decedată în propria locuință. Polițiștii care au pătruns în casă spun că tânăra era moartă "de un timp bun", iar corpul se afla în stare avansată de putrefacție. Conform primelor informații oferite de anchetatori, relația fetei cu […]