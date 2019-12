I-am împlinit dorința lui Fuego! Ce a găsit cântărețul sub brad

14:20

Temperaturile încep să scadă de marți în toată țara, dar se mențin în continuare peste cele normale perioadei.De Revelion va fi frig, după care urmează o nouă încălzire a vremii, potrivit estimărilor publicate luni de Administraţia Naţională de Meteorologie,pentru perioada 23 decembrie – 5 ianuarie. BANAT Valorile de temperatură vor fi în scădere treptată, de […]