Nouă spitale din Capitală vor asigura asistenţa medicală de urgenţă în zilele de Crăciun

21:20

Box-office-ul cinematografic din Statele Unite şi Canada a scăzut cu 4% în 2019, înregistrând cel mai mare declin din ultimii cinci ani, informează ediţia online a publicaţiei americane The Hollywood Reporter.Mulţi specialişti din America de Nord au prezis la începutul acestui an că 2019 va egala recordul de box-office intern, stabilit în 2018 şi cifrat la 11,88 miliarde de dolari, însă spectatorii au boicotat anumite filme ale marilor studiouri hollywoodiene, în contextul în care opţiunile lor de "home entertainment" au crescut.Box-office-ul american din 2019 a scăzut şi în contextul în care industria de streaming s-a dezvoltat şi consolidat tot mai mult, iar numărul marilor studiouri cinematografice de la Hollywood a scăzut de la şase la cinci, odată cu fuziunea dintre Disney şi Fox.Data de 31 decembrie se apropie cu repeziciune, iar compania specializată Comscore a publicat duminică o nouă prognoză, potrivit căreia încasările din America de Nord vor totaliza 11,45 miliarde de dolari pentru întregul an 2019, un declin de 3,6% faţă de recordul istoric din 2018 (11,88 miliarde de dolari).Dacă estimările furnizate de Comscore se vor dovedi corecte, atunci acesta va fi cel mai amplu declin de după 2014, când încasările interne au scăzut cu 5,1% faţă de 2013 şi au totalizat 10,36 miliarde de dolari. Box-office-ul nord-american şi-a revenit uluitor în 2015, crescând cu 7,5 procente până la 11,13 miliarde de dolari.Vestea bună din 2019 este aceasta: totalul de 11,45 miliarde de dolari va ocupa locul al doilea în topul celor mai profitabili ani din toate timpurile şi va depăşi totalul de 11,38 miliarde de dolari din 2016 (un plus de 2,2%). Reliefând natura ciclică a industriei filmului, veniturile au scăzut apoi cu 2,3% în 2017, însă tendinţa a fost inversată în 2018, printr-o creştere spectaculoasă de 6,9 procente.Deşi datele aferente box-office-ului internaţional din 2019 nu sunt încă disponibile, analiştii se aşteaptă ca vânzările totale de bilete din restul ţărilor lumii să egaleze sau chiar să depăşească recordul absolut în domeniu - 41,1 miliarde de dolari -, stabilit în 2018.În debutul anului 2019, mulţi experţi în box-office prognozau un alt an record. Însă, potrivit jurnaliştilor de la The Hollywood Reporter, un caz virulent de "sequelită" a infectat mai multe filme-eveniment, conducând la o evoluţie oscilantă a încasărilor, care au cunoscut scăderi cuprinse între 7 şi 9 procente în anumite puncte importante din calendarul lansărilor anuale.Nici măcar "Star Wars: The Rise of Skywalker" nu a fost imun la această "oboseală a francizelor". Acest film produs de Disney şi Lucasfilm a debutat pe primul loc în America de Nord weekendul trecut cu încasări de 175,5 milioane de dolari, cu 20% mai puţin decât "Star Wars: The Last Jedi" din 2017 şi în pofida faptului că a fost anunţat drept filmul final din saga "Skywalker" începută în urmă cu 42 de ani.Totodată, 2019 a fost anul Disney. Studioul hollywoodian deţine peste 35% din piaţa încasărilor interne - un procent nemaiîntâlnit până acum. Mai exact, şapte producţii din Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări interne în acest an sunt producţii Disney, iar şase dintre peliculele acestui studio au depăşit pragul încasărilor de 1 miliard de dolari pe plan global. Printre aceste filme deosebit de profitabile se află şi "Avengers: Endgame", care a depăşit "Atavar" şi a devenit în acest an cel mai profitabil film din toate timpurile, cu venituri obţinute din vânzările globale de bilete de 2,79 miliarde de dolari. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Simona Tatu, editor online: Adrian Dădârlat)