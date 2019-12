Spitalele din Capitală care vor asigura asistenţa medicală de Crăciun

22:00

“M-am ferit să spun >. Aţi văzut ce au păţit predecesorii noştri. Au promis 180 kilometri de autostradă şi, din păcate pentru români, au realizat 42 de kilometri, în condiţiile în care aveau şantiere deschise pe 118 kilometri. Eu am făcut o analiză cu echipa din minister şi am văzut că tronsonul Sebeş-Turda, pe lotul 1 şi lotul 2 - 17 şi respectiv 24 kilometri -, stadiul fizic – 78%, respectiv 60% -, are şanse foarte mari să fie dat în trafic anul viitor (...)...