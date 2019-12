Patru restaurante din Craiova, printre cele mai bune de pe cinci continente. Au ajuns într-un ghid internațional

10:20

Intrarea Romaniei in Uniunea Europeana in anul 2007 a adus cu sine necesitatea introducerii unor noi reglementari in domeniul protejarii mediului. Una din zonele principale vizate o reprezinta deseurile. Scopul reglementarilor pe aceasta zona este de imbunatatire a calitatii mediului si scadere a volumului de deseuri generate. De exemplu, orice operator comercial, producator sau importator, […]