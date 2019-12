Ministrul Justiției, prima reacție după achitările din dosarul Țăndărei: „Fie nu au fost probe, fie au fost, dar judecătorii le-au ignorat”

07:10

HOROSCOP DRAGOSTE 24 DECEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MARTI 24 DECEMBRIE 2019. Soarele este in trigon, aspect astral favorabil, cu rebelul si imprevizibilul Uranus aflat in Taur pana in 2026, facand acest ajun de Craciun sa fie chiar eliberator!