Șeful Poliției Sectorului 4, comisar șef Drumariu, a fost destituit din funcție în urma cercetărilor declanșate atunci când a fost prins băut la volan

23:10

Hideaki Tanaka a descoperit România în urma unei vizite pe care a făcut-o acum mai bine de patru ani. A reușit să se adapteze rapid și a pornit afacerile care i-au adus titulatura de ”milionarul japonez”. Decis să ducă o viață împlinită, Tanaka a cunoscut-o pe viitoarea sa soție, Ana Maria, și, timp de doi […] The post Divorțul sfârșitului de an în România s-a pronunțat. Multimilionarul cu Rolls a ”rupt-o” oficial cu Ana Maria! appeared first on Cancan.ro.