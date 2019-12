Oksana Șușovitina e un fenomen la 44 de ani » A concurat cu Miloșovici, Amânar, Răducan, Izbașa sau Ponor și încă e în sală! „Gimnastica este un sport curat”

10:20

Un an de pauză a avut Leo Grozavu, 52 de ani, între Petrolul și Sepsi. I-a preluat pe covăsneni într-o situație delicată, ei fiind campioanii egalurilor în acest sezon.- Un an departe de fotbal, acum ați revenit. Cum a fost perioada asta? - Mi-am dorit să revin mai devreme, dar nu în orice condiții. Interes a existat, am purtat discuții, dar n-am fost foarte tentat. Îmi doream ca după ultimele experiențe să am liniște, să pot să-mi fac meseria. ...