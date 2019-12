Aglomeraţia din pieţe, mană cerească pentru hoţi. Poliţie: Păstraţi banii în buzunarele interioare ale hainelor

12:30

De Revelion, Iuliana Marciuc îl va urma pe Adrian Enache la Braşov, acolo unde artistul are programate câteva concerte. Ce se întâmplă cu relaţia lor astăzi, cum le-a schimbat viaţa David şi de ce nu se gândesc la căsătorie, despre toate astea OK! a vorbit cu prezentatoarea emisiunii "Destine ca-n filme", de la TVR2.