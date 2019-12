CRĂCIUN FERICIT! MESAJE de CRĂCIUN pentru părinți și cei din familie

11:50

O femeie din Marea Britanie are probleme cu o pasiune bolnăvicioasă dobândită de soțul ei. "Am 38 de ani și sunt în continuare o femeie extrem de atrăgătoare. Soțul meu are și aceeași vârstă și suntem căsătoriți de 15 ani. Eram convinsă că avem o căsnicie perfectă, dar în ultima vreme își petrece foarte mult timp pe telefon. Știu că e greșit să trag cu ochiul, dar am observat că se uită la site-uri erotice. Nu are teoretic nicio nevoie să se uite la așa ceva când suntem împreună în pat. Sunt înc...