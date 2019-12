Leul s-a depreciat marţi în raport cu principalele valute

15:10

HOROSCOP. Pe 25 decembrie 2019 are loc Luna Noua in ambitiosul Capricorn si o data cu ea ultima eclipsa a acestui an, a acestui deceniu, a acestei ere astrologice, eclipsa solara inelara! Nu este, asadar, o Luna Noua obisnuita, fiind ultima a anilor 2010, ci are un aer festiv, cu atat mai mult cu cat are loc chiar de Craciun.