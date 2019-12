Unde emigrează nemţii? Deşi Germania pare un ”paradis”, peste 250.000 de germani pleacă din ţară în fiecare an

14:00

Producătorul american de vehicule electrice Tesla Inc şi un grup de bănci din China au stabilit un nou împrumut de 10 miliarde yuani (1,4 miliarde dolari), pe o perioada de cinci ani, pentru fabrica din Shanghai a producătorului auto, transmite Reuters. China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China şi Shanghai Pudong Development Bank sunt printre băncile care au acceptat să ofere companiei Tesla sprijin financiar, potrivit unei surse apropiate situa...