Numai de bine. Pisicile și plantele din jurul lor. Cum protejăm plantele din casă

MESAJE DE CRĂCIUN. El sa se nasca si in inimile noastre ca sa avem viata si putere ca sa’i Multumim ‘ pent’ru orce zi buna dar si pt zilele in care ni se pare ca nu mai avem putere …. MESAJE DE CRĂCIUN Sarbatorile Craciunului si Anului Nou sa va aduca tot ce-i mai bun pe lume, multa iubire, fericire si prosperitate. MESAJE DE CRĂCIUN Lumina, pace, bucurie, zapada, viata, daruire, iertare, zambet, sarbatoare, ne aduce an de an Cracinul. Deschide-ti sufletul si lasa caldura sarbatorilor de iarna s...