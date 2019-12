În Ajunul Crăciunului, Papa celebrează iubirea necondiţionată şi faptele bune

20:30

Regizorul Martin Scorsese a dezvăluit faptul că cel mai recent film al său, ''The Irishman'', nu ar fi fost realizat fără Netflix, informează Press Association.Renumitul cineast a filmat din nou cu Robert De Niro şi cu Joe Pesci în cadrul acestei epopei cu gangsteri şi l-a avut pentru prima dată drept colaborator pe Al Pacino.În ciuda talentatei echipe care a participat la realizarea filmului, ''The Irishman'' a avut nevoie de ani întregi pentru a ieşi din laboratorul de creaţie, întrucât studiourile tradiţionale au respins bugetul necesitat de tehnologia inovatoare folosită în film pentru întinerirea personajelor.Potrivit relatărilor din presă, bugetul ''The Irishman'' a fost de peste 140 de milioane de dolari. Martin Scorsese spune că Netflix s-a implicat în acest proiect atunci când niciun alt studio nu dorea acest lucru.Fără contribuţia gigantului din domeniul streamingului, filmul nu ar fi ajuns pe marile ecrane, a dezvăluit Martin Scorsese."Studiourile nu au fost interesate de 'The Irishman'. Câştigurile pe care le anticipau, şi-au dat seama, nu erau suficiente, în special pentru că aveam nevoie să folosesc CGI"."Nu mai făcusem un film împreună De Niro din 1995 - 'Casino' -, iar de-a lungul anilor am vrut să mai colaborăm la un alt film. Şi a venit cu această carte pe care (scenaristul )Eric Roth i-a dat-o ('I Heard You Paint Houses', de Charles Brandt)"."Devenise extrem de pasionat şi cumva emoţional pe această temă. Şi am terminat cartea şi am spus, 'Vom face asta'. Asta s-a întâmplat 2009. L-am cooptat pe Steve Zaillian ca scenarist. Am stabilit structura. Am stabilit toate celelalte aspecte. Şi nu am reuşit să obţinem finanţare.""Apoi am primit un telefon de la (producătorul) Rick Yorn care a spus 'Ce părere ai de Netflix?', iar cel mai important lucru pentru mine a fost libertatea de creaţie. Compromisul îl reprezintă faptul că va fi difuzat în streaming. Am spus 'Dar va fi proiectat în cinematografe, nu?'".''The Irishman'' a fost proiectat într-un număr limitat de cinematografe în luna noiembrie, condiţie esenţială pentru a fi eligibil pentru o nominalizare la Oscar, după care a fost difuzat pe platforma de streaming în a doua parte a aceleiaşi luni.Martin Scorsese, în vârstă de 77 de ani, a spus că ''disperarea'' l-a determinat să colaboreze cu Netflix.Cineastul newyorkez - unul dintre cei mai apreciaţi şi premiaţi din istoria cinematografiei - a spus că ''poate'' ar fi făcut ''The Irishman'' chiar dacă Netflix nu ar fi garantat o lansare în cinematografe. ''Acest lucru trebuia făcut'', a adăugat regizorul american. AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Florin Bădescu, editor online: Adrian Dãdârlat)