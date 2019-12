07:40

Humphrey DeForest Bogart a fost unul dintre cei mai apreciaţi actori ai cinematografiei mondiale. Talentul nativ pentru cea de-a şaptea artă l-a dedicat publicului mondial prin cele peste 80 de filme care i-au încununat cariera.''Şi-a dobândit stofa prin integritatea şi devotamentul pentru ceea ce credea că este corect. Credea în abordarea directă, simplă, onestă, ceea ce a iritat pe unii şi i-a făcut pe alţii să îl îndrăgească'', potrivit prietenului său Nathaniel Benchley în paginile lucrării biografice ''Humphrey Bogart'', conform http://humphreybogart.com.S-a născut la 25 decembrie 1899, la New York, mama sa, Maud Humphrey Bogart, fiind o cunoscută desenatoare, iar tatăl său, Belmont DeForest Bogart, un chirurg înstărit.A studiat la Trinity School din New York City şi a fost trimis la Philips Academy din Massachusetts, pentru pregătirea studiilor medicale pe care urma să le desăvârşească la Universitatea Yale. A fost exmatriculat de la Philips Academy şi s-a alăturat US Naval Reserve, indică www.imdb.com.Humphrey Bogart s-a ocupat, în 1920-1922, de administrarea unei firme de divertisment, deţinută de un prieten de familie, William A. Brady. A îndeplinit o serie de sarcini în studioul de film, din New York, al companiei, pentru ca ulterior să înceapă să joace în diferite reprezentaţii.A obţinut un contract cu studiourile Fox, debutul său fiind în fapt o interpretare scurtă în ''Broadway's Like That'' (1930), în care a jucat alături de Ruth Etting şi Joan Blondell.Au urmat roluri mărunte şi reprezentaţii diverse, pentru ca rolul cu adevărat important pentru începerea carierei pe marele ecran să fie cel din ''The Petrified Forest'' (1936), produs de studiourile Warner Bros. Filmul a fost bine primit de critici şi de public, fiind apreciat drept un succes, ceea ce a determinat semnarea unui contract pe termen lung al actorului cu Warner Bros.Rolul de gangster i s-a potrivit mănuşă în majoritatea celor 28 de filme în care a jucat în perioada 1936-1940, interpretând şi în două pelicule western şi chiar într-un horror.Anul care i-a marcat cariera a fost 1941, cu roluri în peliculele considerate clasice precum ''High Sierra'' (1941) sau în interpretarea magistrală a lui Sam Spade într-unul dintre filmele cele mai apreciate ale industriei cinematografice - ''The Maltese Falcon'' (1941).Au urmat succesele vremii pentru marele ecran, precum ''Casablanca'' (1942), pelicula obţinând trei premii Oscar şi alte cinci nominalizări, ''The Big Sleep'' (1946) şi ''Key Largo'' (1948).Studiile inconsistente nu au constituit un obstacol pentru ca Humphrey Bogart să fie un actor cultivat, preferând în cercul său de prieteni scriitori şi intelectuali.A înfiinţat propria companie de producţie, în 1948, prin intermediul căreia a produs pelicula ''The Treasure of the Sierra Madre''.Pentru interpretarea Charlie Allnutt din producţia ''The African Queen'' (1951) a obţinut Oscarul pentru cel mai bun actor, fiind nominalizat de încă două ori pentru prestigioasa statuetă pentru rolurile din peliculele ''Casablanca'' (1942) şi ''The Caine Mutiny'' (1954). În această din urmă peliculă a interpretat magistral chiar dacă era deja grav blonav. A murit în somn, în locuinţa sa din Hollywood, la 14 ianuarie 1957, după mai multe operaţii într-o luptă istovitoare cu o formă de cancer la gât.Anii petrecuţi în slujba cinematografiei au fost încununaţi şi de cele 7 distincţii obţinute şi de alte 5 nominalizări la premiile de specialitate, conform www.imdb.com.