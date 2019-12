Fotbal: Inter Milano oferă 12 milioane euro Barcelonei pentru Arturo Vidal, conform presei italiene

08:40

Cântăreaţa britanică Annie Lennox, fondatoare a formaţiei Eurythmics, s-a născut la 25 decembrie 1954, în Aberdeen (Scoţia). A început să cânte la pian de la vârsta de 7 ani, ulterior urmând cursurile Academiei Regale de Muzică de la Londra, unde a studiat flautul, potrivit site-ului bestmusic.ro.În 1976, Lennox a fost instrumentistă în trupa Dragon's Playground, apoi, între 1977-1980, a fost vocalista trupei The Tourists, iniţial numită The Catch, care i-a adus artistei o colaborare cu Dave Stewart, ceea ce a dus la formarea trupei Eurythmics.Eurythmics a fost unul dintre cele mai de succes fenomene din anii '80, care a lansat multe hituri, Annie Lennox devenind o vedetă recunoscută internaţional, iar Dave Stewart - un producător renumit. Piese ca "Sweet Dreams (Are Made of This)" şi "Here Comes the Rain Again" au cucerit publicul din întreaga lume, determinând grupul să abordeze stilurile soul şi R&B.Videoclipul piesei "Sweet Dreams (Are Made of This)" a fost foarte mediatizat. Eurythmics a relansat "Love Is a Stranger", melodie ce a pătruns în topuri încă de la apariţie. "Touch", al treilea album al formaţiei, a fost lansat în 1983 şi a contribuit la creşterea popularităţii prin melodiile "Who's That Girl?", "Right by Your Side" şi "Here Comes the Rain Again". În 1984, imaginea artistei devenise tot mai cunoscută şi prezenţa scenică a atras o audienţă tot mai mare. Apărut în vara anului 1985, albumul "Be Yourself Tonight" a promovat un stil bazat pe R&B şi conţinea o piesă realizată în colaborare cu Aretha Franklin, "Sisters Are Doin' It For Themselves". Duetul, alături de alte două piese - "Would I Lie to You?" şi "There Must Be an Angel (Playing With My Heart)" - a devenit o producţie de referinţă. Anul următor trupa a înregistrat "Revenge", urmat la scurt timp de "Be Yourself Tonight". În 1985 şi 1986, Dave Stewart a lucrat ca producător, promovând artişti renumiţi printre care Bob Dylan, Daryl Hall, Tom Petty şi Mick Jagger. Annie a început o carieră în industria cinematografică (jucând în "Revolution"), dar de scurtă durată. În 1987, formaţia s-a reunit pentru a înregistra "Savage" dar succesul albumului a fost nesemnificativ. Stewart s-a căsătorit cu Siobhan Fahey, membră a formaţiei Bananarama şi care a apărut şi într-un videoclip al Eurythmics. În 1988, Lennox a cântat în duet cu Al Green, iar melodia "Put a Little Love in Your Heart" a fost preluată pentru coloana sonoră la "Scrooged". Un an mai târziu, trupa a lansat "We Too Are One", clasată pe prima poziţie în Marea Britanie. Sursa foto: Annie Lennox / FacebookEurythmics s-a destrămat după apariţia albumului "Greatest Hits" din 1990. Lennox a început o carieră solo, primul ei album fiind "Diva", care a fost vândut în peste două milioane de exemplare. Stewart a continuat să producă muzică pentru diferiţi artişti. Lennox şi Stewart s-au reunit ultima oară în 1999 pentru a lansa "Peace". AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Ruxandra Bratu, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: Annie Lennox / Facebook