Cu cine s-a iubit Smiley înainte de Gina Pistol. Femeile care au făcut senzație în showbiz

18:00

Pompierii au dat amenzi de aproape 4 milioane de lei în ultimele 3 săptămâni, după ce au găsit sute de spaţii fără autorizaţie de securitate la incendiu. Controalele s-au făcut în cluburi, discoteci sau restaurante. Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în perioada următoare, 24 de ore din 24, salvatorii sunt pregătiți să acționeze