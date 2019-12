Tăriceanu: Cea mai importantă decizie a ALDE a fost ieşirea de la guvernare. Pe Dăncilă a surprins-o | Nu ezităm să criticăm Guvernul când greşeşte

11:00

„Eu am renunţat să mai particip la cursa prezidenţială, pentru că nu am reuşit să facem un acord cu PSD şi era clar că în aceste condiţii totuşi candidatul PSD are o şansă în plus faţă de mine, iar ca să fac numai figuraţie în cursa electorală am considerat că nu este nevoie. Sigur o decizie îndelung comentată”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, într-un interviu acordat postului Antena 3. Liderul ALDE a adăugat că au fost şi voci din PSD care ulterior au recunoscut că a fost o greşeală strategi...