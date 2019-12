Primele imagini cu fostul ministru Daniel Chițoiu, după accident

13:10

HOROSCOP. Conceptul de karma are cel putin un inteles de baza. Este ca un fel de sistem cosmic de justitie. Se urmaresc actiunile tale si se cantaresc daca sunt bune sau rele. Daca, in mod constant, ai un comportament toxic sau negativ, vei suporta consecintele. Daca, dimpotriva, actiunile tale sunt pozitive, chiar si cu pretul sacrificiului personal, vei primi recompense. Totul in viata se plateste! Cam asa ar suna, pe scurt, definitia karmei.