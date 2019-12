Florin Dumitrescu a devenit vegetarian și a renunțat la mâncarea lui favorită. Ce preparate a gătit pentru masa de Crăciun

15:30

”Nicolae Ceaușescu, liderul absolut al României timp de 24 de ani, și soția sa au fost executați luni de militarii care odinioară îi erau subordonați, a anunțat Televiziunea Română Liberă a noului guvern provizoriu”, scria New York Times pe 26 decembrie 1989, sub semnătura corespondentului de la București. Articolul publicat de New York Times se […]